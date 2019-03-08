Российские военные порадовали женщин танковым «вальсом»

В честь Международного женского дня российские военные устроили танковый балет. Тяжелые машины выполняли сложные пилотажные фигуры. Кроме танцев танкисты показали «тройные развороты на пол-оборота «аксель», элементы «конверт», «дуэль», и «цветок».

В субботу военные Московской и Волгоградской областей подарили представительницам слабого пола танковый балет. Видео танцев на танках появилось в Telegram-канале Kotsnews.

Бойцы Кантемировской дивизии (дислоцируется в Московской области) исполняли вальс и кадриль на боевых машинах Т-80У. Также танкисты показали «тройные развороты на пол-оборота «аксель», элементы «конверт», «дуэль», «цветок».

По информации «Пятого канала », похожий балет устроили инструкторы и курсанты окружного учебного центра во Владимирской области. В маневрах участвовали танки Т-72БА и Т-80. Служащие в учебном центре девушки высоко оценили необычный подарок.

«В первую очередь мы военнослужащие, но накануне праздника очень хочется почувствовать себя женщиной, мамой, женой», – сказала прапорщик медицинской службы Западного военного округа Яна Потапова.