Проект «Сеть» устроил праздничные акции к 8 марта в Петербурге

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8 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Почему Газпрому нужны генералы

Ситуация в Газпроме выглядит не так радужно, как хотелось быФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
«Незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить». Такими словами ситуацию в ключевой российской госкорпорации – Газпроме – описывает не кто-нибудь, а один из ее ведущих топ-менеджеров. А все началось с того, что президенту публично рассказали, как «пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 миллиарда рублей». Подробности...
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Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

В том, что Россия теперь сама производит шасси для стратегических вооружений, есть и заслуга Лукашенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Политика импортозамещения увенчалась промежуточным успехом: российская армия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, на которых теперь будут перемещаться ядерные ракеты «Ярс» и «Тополь». До сих пор они ездили только на шасси, изготовленных в Белоруссии, что позволяло Лукашенко шантажировать Россию. Но стоит ли полностью отказываться от белорусской продукции? Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...

Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
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«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
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            Проект «Сеть» устроил праздничные акции к 8 марта в Петербурге

               8 марта 2019, 11:14
            Фото: Сеть СПб/youtube.com
            Текст: Евгений Романов

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            Участники молодежного проекта «Сеть» решили оригинально поздравить иностранок в Петербурге с Международным женским днем. Они дарят им букеты тюльпанов и рассказывают о русских традициях празднования 8 марта. Накануне активисты проекта устроили флешмоб в питерском метро и оригинально поздравили 500 женщин, а также провели акцию в кафе для феминисток «Симона», чем спровоцировали скандал.

            Молодежный проект «Сеть» придумал оригинальный способ поздравить женщин в Международный женский день. Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы акции, не все страны отмечают этот праздник так, как это принято в России. Поэтому участники проекта решили поздравлять иностранок, дарить им букеты тюльпанов и рассказывать о русских традициях празднования 8 марта. В интернете уже появились ролики о том, как проходит акция.

            Как пояснил автор идеи Александр Хазбиев, «мы решили сделать этот праздник поистине международным».

            «В самых красивых местах Санкт-Петербурга – возле храма Спас на Крови, на Дворцовой площади, на Невском проспекте мы раздадим сотни букетов тюльпанов иностранкам и расскажем, как в России мужчины поздравляют девушек 8-го марта», – рассказал Хазбиев.

            Накануне проект «Сеть» организовал в Петербурге флешмоб «Неожиданный букет в метро». В интернете это видео сразу стало вирусным и начало набирать популярность. Группа из полсотни молодых людей спустилась в метро, чтобы прокатиться по самым оживленным веткам питерской подземки и подарить тюльпаны представительницам прекрасного пола.

            Флешмоб стартовал со станции «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. Участникам удалось вручить пятьсот букетов, сопроводив подарок уникальным поздравлением.

            Как отметил организатор флэшмоба Александр, «каждая женщина прекрасна и уникальна, и каждая достойна индивидуального поздравления». «Мы стремимся поздравить наших женщин так, чтобы у них на секунду перехватило дыхание, на глазах выступили слезы радости и взыграла гордость за нас, таких тактичных и милых парней», – рассказал он.

            Также накануне активисты молодежного проекта посетили фем-кафе «Симона», в которое ограничен доступ мужчинам. Их пустила туда одна из участниц «Сети», которая пришла туда заранее в качестве гостя. Эту операцию активисты назвали «Троянская фемка». Депутату Виталию Милонову в свое время не удалось попасть в этой женский уголок.

            Молодые люди принесли большие букеты тюльпанов и вручили их посетительницам кафе.

            Однако это вызвало ярость некоторых администраторов «Симоны», хотя мужчины вели себя корректно: разулись при входе, общались вежливо, расставили цветы в помещении, поздравили девушек и покинули заведение.

            По мнению участников акции, истерично-агрессивная реакция и атака газовым баллончиком были некоторым перегибом со стороны сотрудниц «Симоны», в результате которого один из участников поздравления получил ожог сетчатки глаза.

            «Мы поддерживаем феминисток в их борьбе за равноправие. Они делают очень важное дело. Любая форма ущемления прав женщин – это чудовищно, архаично и недопустимо.

            Однако мы категорически не согласны с методами некоторых из них. Бороться с дискриминацией через дискриминацию – это неэффективно, странно и неэтично», – рассказал один из участников акции Александр Кондрашов, чья жена и пустила мужчин в кафе.  

            По его словам, как только мужчины зашли в «Симону», «на нас сразу посыпались оскорбления и угрозы». «Одна из сотрудниц «Симоны» стала звонить в полицию, утверждая, что на кафе напали и захватили. Интересно, как можно было захватить кафе цветами?» – задался вопросом Кондрашов.

            Он также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что «мужчин прогнали слезоточивым газом». «Это не так. Газовая атака была произведена в момент, когда все уже и так выходили, в спину. Пострадал только наш оператор. Все остальные феминисты уже стояли в дверях в очереди на выход», – пояснил активист.

            Кондрашов считает, что «этот поступок радикальных феминисток «Симоны» очень символичен – как и в реальной жизни, они атаковали ядом одного, уже уходящего от них мужчину, а последствия коснулись десяти невинных женщин (в кафе невозможно было находиться несколько следующих часов)».

            «При этом нам показалось, что многим из посетительниц поздравление искренне понравилось, хоть им и запрещено это признавать. Такая агрессивная реакция сотрудниц фем-кафе, которые позиционируют себя как борцов за права женщин, может сделать антирекламу отечественному феминизму. Но мы их все равно любим и уважаем», – подытожил Кондрашов.


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