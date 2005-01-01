Проект «Сеть» устроил праздничные акции к 8 марта в Петербурге

Участники молодежного проекта «Сеть» решили оригинально поздравить иностранок в Петербурге с Международным женским днем. Они дарят им букеты тюльпанов и рассказывают о русских традициях празднования 8 марта. Накануне активисты проекта устроили флешмоб в питерском метро и оригинально поздравили 500 женщин, а также провели акцию в кафе для феминисток «Симона», чем спровоцировали скандал.

Молодежный проект «Сеть» придумал оригинальный способ поздравить женщин в Международный женский день. Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы акции, не все страны отмечают этот праздник так, как это принято в России. Поэтому участники проекта решили поздравлять иностранок, дарить им букеты тюльпанов и рассказывать о русских традициях празднования 8 марта. В интернете уже появились ролики о том, как проходит акция.

Как пояснил автор идеи Александр Хазбиев, «мы решили сделать этот праздник поистине международным».

«В самых красивых местах Санкт-Петербурга – возле храма Спас на Крови, на Дворцовой площади, на Невском проспекте мы раздадим сотни букетов тюльпанов иностранкам и расскажем, как в России мужчины поздравляют девушек 8-го марта», – рассказал Хазбиев.

Накануне проект «Сеть» организовал в Петербурге флешмоб «Неожиданный букет в метро». В интернете это видео сразу стало вирусным и начало набирать популярность. Группа из полсотни молодых людей спустилась в метро, чтобы прокатиться по самым оживленным веткам питерской подземки и подарить тюльпаны представительницам прекрасного пола.

Флешмоб стартовал со станции «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. Участникам удалось вручить пятьсот букетов, сопроводив подарок уникальным поздравлением.

Как отметил организатор флэшмоба Александр, «каждая женщина прекрасна и уникальна, и каждая достойна индивидуального поздравления». «Мы стремимся поздравить наших женщин так, чтобы у них на секунду перехватило дыхание, на глазах выступили слезы радости и взыграла гордость за нас, таких тактичных и милых парней», – рассказал он.

Также накануне активисты молодежного проекта посетили фем-кафе «Симона», в которое ограничен доступ мужчинам. Их пустила туда одна из участниц «Сети», которая пришла туда заранее в качестве гостя. Эту операцию активисты назвали «Троянская фемка». Депутату Виталию Милонову в свое время не удалось попасть в этой женский уголок.

Молодые люди принесли большие букеты тюльпанов и вручили их посетительницам кафе.

Однако это вызвало ярость некоторых администраторов «Симоны», хотя мужчины вели себя корректно: разулись при входе, общались вежливо, расставили цветы в помещении, поздравили девушек и покинули заведение.

По мнению участников акции, истерично-агрессивная реакция и атака газовым баллончиком были некоторым перегибом со стороны сотрудниц «Симоны», в результате которого один из участников поздравления получил ожог сетчатки глаза.

«Мы поддерживаем феминисток в их борьбе за равноправие. Они делают очень важное дело. Любая форма ущемления прав женщин – это чудовищно, архаично и недопустимо.

Однако мы категорически не согласны с методами некоторых из них. Бороться с дискриминацией через дискриминацию – это неэффективно, странно и неэтично», – рассказал один из участников акции Александр Кондрашов, чья жена и пустила мужчин в кафе.

По его словам, как только мужчины зашли в «Симону», «на нас сразу посыпались оскорбления и угрозы». «Одна из сотрудниц «Симоны» стала звонить в полицию, утверждая, что на кафе напали и захватили. Интересно, как можно было захватить кафе цветами?» – задался вопросом Кондрашов.

Он также опроверг информацию некоторых СМИ о том, что «мужчин прогнали слезоточивым газом». «Это не так. Газовая атака была произведена в момент, когда все уже и так выходили, в спину. Пострадал только наш оператор. Все остальные феминисты уже стояли в дверях в очереди на выход», – пояснил активист.

Кондрашов считает, что «этот поступок радикальных феминисток «Симоны» очень символичен – как и в реальной жизни, они атаковали ядом одного, уже уходящего от них мужчину, а последствия коснулись десяти невинных женщин (в кафе невозможно было находиться несколько следующих часов)».

«При этом нам показалось, что многим из посетительниц поздравление искренне понравилось, хоть им и запрещено это признавать. Такая агрессивная реакция сотрудниц фем-кафе, которые позиционируют себя как борцов за права женщин, может сделать антирекламу отечественному феминизму. Но мы их все равно любим и уважаем», – подытожил Кондрашов.