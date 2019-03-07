В Роскосмосе объяснили идею создания своего фан-клуба

Идея создать фан-клуб Роскосмоса – это личная инициатива Татьяны Рогозиной, жене главы госкорпорации, сообщили в пресс-службе космического ведомства России.

«Это ее личная инициатива», – сказали в пресс-службе Роскосмоса, отметив, что поддерживают энтузиастов космоса, передает ТАСС.

Ранее супруга гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна заявила, что создаст фан-клуб госкорпорации, чтобы отражать информационные атаки на эту госкорпорацию.

Журналист Максим Кононенко, комментируя газете ВЗГЛЯД эту инициативу, заявил, что Рогозин должен делами доказать работоспособность Роскосмоса, а в подтверждение запустить свою жену в космос.