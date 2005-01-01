Сбитый над Кашмиром индийский пилот рассказал о пытках в Пакистане

Сбитый над Кашмиром и взятый в плен пилот ВВС Индии Абхинандан Вартхаман сообщил, что пакистанские военные пытали его, сообщает знакомый с ситуацией источник.

Как сообщает Hindustan Times, командир авиакрыла Вартхаман рассказал, что его допрашивали несколько групп военных, которые работали «посменно». По словам военного, его заставляли стоять часами, включали громкую музыку и даже душили. Таким образом от него пытались получить информацию о радиочастотах, которые используют индийские ВВС.

Как отметил источник, все индийские пилоты проходят инструктаж, где им объясняют, как продержаться на допросах максимально долго, чтобы ВВС могли изменить частоты и обмануть противника. Вартхаман выполнил все условия, передает РИА «Новости».

Между тем, ранее Вартхаман, возвращенный властями Пакистана из плена на родину, заявил, что пакистанские военные спасли его от агрессивно настроенных местных жителей и хорошо с ним обращались.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой.