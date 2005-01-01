Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины, артист Владимир Зеленский обвинил украинские власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

«Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и «95 квартала» о каком-то отмывании денег. Третье – появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы там установить мои политические билборды», – сказал Зеленский в опубликованном в Facebook видеообращении.

Кандидат в президенты Украины также не исключил, что в ближайшее время может появиться еще одно уголовное дело о том, что якобы он «в 2002 году в Черниговской области сбил человека».

Вместе с тем, считает Зеленский, все попытки его дискредитировать не работают. «Потому что все, за что берется наша власть – не работает», – добавил он, подчеркнув, что будет отвечать на все провокации власти в рамках закона.

Официальных подтверждений о возбуждении уголовных дел против Зеленского со стороны правоохранительных органов пока нет, передает ТАСС.

В понедельник полиция Киева сообщила, что ведет расследование по факту обнаружения элементов прослушивающей аппаратуры возле офиса Зеленского. В СБУ признали, что установили прослушивающие устройства, но опровергли, что данные меры связаны с избирательной кампанией и деятельностью Зеленского. Сам артист предположил, что СБУ просто нравится его юмор.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, кто и зачем хочет стать новым президентом Украины.