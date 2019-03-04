Зеленский отреагировал на прослушку его офиса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра внутренних дел страны Арсена Авакова о том, что на крыше киевского офиса шоумена обнаружили прослушивающее устройство.

«Если Служба безопасности или сотрудники – следствие покажет, кто это был, – нас слушают и пишут, может, им просто нравится наш юмор», – сказал Зеленский, пояснив, что в понедельник записывал программу «Вечерний квартал», передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «1+1».

«Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны», – добавил кандидат в президенты Украины.

О прослушке офиса Зеленского стало известно ранее в понедельник.

Выборы Украине назначены на 31 марта. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и зачем хочет стать новым президентом Украины.