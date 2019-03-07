Нефть подорожала на сокращении добычи ОПЕК+ и поставок из Венесуэлы

|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
7 марта, четверг | Последнее обновление — 11:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Индия пригрозила Пакистану «страшными последствиями»
Разделы
Что кроется за секретным газовым планом Украины
США нанесли новый удар по сближению России и Германии
Когда в России начнется дискриминация мужчин
Как возник новый скандал вокруг «педофилии Майкла Джексона»
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Кто уронил немецкий автопром
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Китае немецкие заводы работают отлично, в Америке исправно пашут. И тут выходят данные, согласно которым автопроизводителей в самой Германии по итогам года ждет падение на пять процентов. Это очень много! Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
В украинской политике началась охота на кабана
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Макрон идет дорогой Путина и Трампа
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Политические аксиомы Путина
Обсуждение: 13 комментариев
В Женеве открылся крупнейший международный автосалон
В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail ConceptПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходныеПодробности...
Русская река затопила американский город
Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодкахПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook