Нефть подорожала на сокращении добычи ОПЕК+ и поставок из Венесуэлы

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром демонстрируют положительную динамику на фоне сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за американских санкций, а также добычи странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,42% ­– до 66,27 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,3% – до 56,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».