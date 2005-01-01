Владимирская чиновница объяснила свои слова о питании в школах

Глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева объяснила свои заявления об ответственности родителей за питание школьников.

Чиновница отметила, что фразы, вызвавшие широкий резонанс, были выдернуты из общего контекста. По словам Беляевой, в результате создалось впечатление, как будто она не знает, кто организует процесс питания детей.

«Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась», – призналась чиновница в комментарии «Говорит Москва».

Глава департамента подчеркнула, что закупка, подвозка продуктов и контроль качества питания относятся к обязанностям образовательной организации.

Ранее появилась видеозапись, на которой Беляева, комментируя отмену бесплатных завтраков для некоторых учеников младших классов во Владимире, заявила, что организация питания детей в школах – «ответственность родителей».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление Беляевой, призвал уволить ее.