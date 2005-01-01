Россияне стали меньше материться

Россияне стали реже использовать ненормативную лексику, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2008 году 44% респондентов ответили, что еженедельно матерятся; в 2019 году их число сократилось до 37%. Из них 18% используют мат ежедневно, а 19% – несколько раз в неделю, передает ТАСС.

Также 68% россиян считают, что заимствования из других языков и жаргонизмы причиняют вред русскому языку. При этом 23% опрошенных полагают, что такие заимствования обогащают язык.

68% россиян считают, что язык необходимо оберегать и бороться за его чистоту всеми доступными средствами.

Больше четверти (27%) участников опроса заявили, что язык должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны и что он всегда отражает реальную ситуацию в обществе. Почти половина (49%) опрошенных полагают, что за чистотой русского языка должно следить государство (61% – в 2008 году).

Указывается также, что каждого второго респондента раздражают намеренные искажения слов, в их числе 25% не скрывают своей неприязни, остальные не выказывают раздражения.

Среди опрошенных 45% раздражаются, когда другие используют жаргонные слова и выражения.

Увеличилось число россиян, ежедневно использующих профессиональный сленг в повседневной жизни (36% по сравнению с 23% в 2008 году). В 2008 году всего 4% опрошенных отмечали, что употребляют в своей речи интернет – сленг, в 2019 году - уже 23%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 3 марта 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки – 1 тыс. 600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.