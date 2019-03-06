МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

Столичное Главное управление МЧС предупредило о скором резком похолодании и сильном снегопаде в московском регионе.

«В связи с приближением холодного фронта в ближайшие три часа и до конца суток ожидаются мокрый снег, гололед метель, сильная гололедица, усиление ветра с порывами 14-19 м/с», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

При этом к вечеру 6 марта температура понизится до минус 10 градусов. МЧС рекомендует в связи с этим снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дорогах.

«Также спасатели напоминают, что не стоит парковать машину около деревьев и слабо укрепленных конструкций», – добавили в министерстве.

Пешеходам рекомендовано в случае сильного ветра не укрываться под рекламными щитами, другими ненадежными конструкциями и деревьями.