Киев вместе с США разработал план на случай провала переговоров с Москвой по газу

Киев совместно с США подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в европейские страны, заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, Украина после завершения текущего контракта намерена придерживаться «плана А»: ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом по интеграции Украины в энергетическое пространство и сделать их юридически обязывающими.

Однако, заявила Зеркаль, у украинских властей есть и запасной план действий, передает «Укринформ». «Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов», – добавила Зеркаль, не раскрыв его детали.

Во вторник исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году.

В то же время премьер России Дмитрий Медведев заявил, что для сохранения транзита газа в европейские страны через территорию Украины после 2019 года нужно выполнить ряд условий, при этом сама по себе реализация проекта «Северный поток – 2» не препятствует этому.