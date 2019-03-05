Экстремальная посадка самолета над рабочими в Парагвае попала на видео

В Сети опубликовано видео, на котором самолет при посадке едва не задевает рабочих, ремонтирующих участок асфальта на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Асунсьон в Парагвае.

На видео, опубликованном в Twitter, группа рабочих чинят участок асфальта на полосе этого аэродрома. В этот момент на горизонте появляется Gulfstream V, собирающийся осуществлять посадку. Рабочие неторопливо уходят с ВПП, отгоняя машину в сторону, однако частный самолет едва не задевает их.

Y el ganador es

- vamo mirar noma ya!

(Enohe ke don Gregorio!) pic.twitter.com/9aPbW12Y55 — Augusto dos Santos (@augusto2s) 3 марта 2019 г.

The Drive отмечает, что этому видео уже несколько лет. В Парагвае оно стало вирусным, и глава Гражданского управления гражданской авиации этой страны уже прокомментировал его, отметив, что работы по техническому обслуживанию ВПП являются постоянными и ведутся «со всей строгостью» к вопросам безопасности. Каждый самолет, по его словам, получает инструкции перед посадкой на случай подобных ситуаций.