США испугались сотрудничества Китая с Израилем

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:27  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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          США испугались сотрудничества Китая с Израилем

             5 марта 2019, 07:52
          Фото: Li Xueren/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Китай вбивает клин между Соединенными Штатами и важнейшим союзником на Ближнем Востоке – Израилем, констатирует немецкая газета Die Welt; автор статьи отмечает, что, несмотря на дипломатические разногласия, экономические узы между Пекином и Иерусалимом крепнут год от года, что вызывает беспокойство Вашингтона.

          Израиль является важнейшим союзником Америки на Ближнем Востоке – однако это не мешает ему работать над укреплением тесного экономического сотрудничества с Китаем, говорится в статье, содержание которой приводит ИноТВ.

          Китай – второй по важности торговый партнер Израиля после США, а Израиль является одним из крупнейших поставщиков оружия в Поднебесную. Вашингтон «с растущим неудовольствием» следит за этими развивающимися отношениями и уже грозит Израилю последствиями, пишет автор статьи.

          Отношения Пекина и Тель-Авива нельзя назвать бесконфликтными. Полноценные дипломатические отношения между странами сформировались лишь в 1992 году. Потому их активное сотрудничество так поражает, пишет Die Welt.

          Ежегодно товарооборот между странами растет более чем на 60%, и Китай уже стал вторым по величине торговым партнером Израиля после США. Согласно экспертным оценкам, которые приводятся в статье, в скором времени Китай может обойти США и стать важнейшим иностранным инвестором в израильском секторе высоких технологий. Если Вашингтон будет вытеснен на второе место, это создаст серьезный прецедент для всего региона, убежден автор.

          Вашингтон грозится прекратить информационный обмен с Израилем, если страна не начнет жестче следить за инвестициями из Китая. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Израиль сделал Китай центральной темой своего послания и призвал местные власти пересмотреть свои отношения с китайскими корпорациями коммуникационных технологий, напоминает издание.

          Даже видимость потери позиций США в Израиле может привести к изменению баланса сил на Ближнем Востоке, предупреждает Die Welt, объясняя беспокойство Вашингтона. Кроме того, американская сторона встревожена возможной передачей технологий одному из его важнейших конкурентов на мировой арене: в этом случае при столкновении с деятельностью китайских компаний или военных американцам придется иметь дело с собственными изобретениями.

          Немецкое издание указывает, что недовольство Вашингтона может обернуться серьезными последствиями для Израиля, вплоть до потери защиты американского вето в ООН.

          По мнению автора статьи, американское давление уже сказывается на поведении Израиля. Так, недавно премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал Китай вызывающим беспокойство фактором на Ближнем Востоке. Кроме того, к конкурсу на строительство нового международного аэропорта Израиля допустили только страны НАТО. Также Иерусалим пообещал основать вместе с США ведомство, которое будет жестче контролировать инвестиции и трансфер гражданских технологий.

          Вместе с тем, отказываться ни от одного из важнейших партнеров Израиль не намерен, заключает Die Welt.

          Газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин превращается во все более активного игрока на ближневосточном направлении, конкурируя за влияние на регион и с Россией, и с США.


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