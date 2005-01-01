США испугались сотрудничества Китая с Израилем

Китай вбивает клин между Соединенными Штатами и важнейшим союзником на Ближнем Востоке – Израилем, констатирует немецкая газета Die Welt; автор статьи отмечает, что, несмотря на дипломатические разногласия, экономические узы между Пекином и Иерусалимом крепнут год от года, что вызывает беспокойство Вашингтона.

Израиль является важнейшим союзником Америки на Ближнем Востоке – однако это не мешает ему работать над укреплением тесного экономического сотрудничества с Китаем, говорится в статье, содержание которой приводит ИноТВ.

Китай – второй по важности торговый партнер Израиля после США, а Израиль является одним из крупнейших поставщиков оружия в Поднебесную. Вашингтон «с растущим неудовольствием» следит за этими развивающимися отношениями и уже грозит Израилю последствиями, пишет автор статьи.

Отношения Пекина и Тель-Авива нельзя назвать бесконфликтными. Полноценные дипломатические отношения между странами сформировались лишь в 1992 году. Потому их активное сотрудничество так поражает, пишет Die Welt.

Ежегодно товарооборот между странами растет более чем на 60%, и Китай уже стал вторым по величине торговым партнером Израиля после США. Согласно экспертным оценкам, которые приводятся в статье, в скором времени Китай может обойти США и стать важнейшим иностранным инвестором в израильском секторе высоких технологий. Если Вашингтон будет вытеснен на второе место, это создаст серьезный прецедент для всего региона, убежден автор.

Вашингтон грозится прекратить информационный обмен с Израилем, если страна не начнет жестче следить за инвестициями из Китая. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Израиль сделал Китай центральной темой своего послания и призвал местные власти пересмотреть свои отношения с китайскими корпорациями коммуникационных технологий, напоминает издание.

Даже видимость потери позиций США в Израиле может привести к изменению баланса сил на Ближнем Востоке, предупреждает Die Welt, объясняя беспокойство Вашингтона. Кроме того, американская сторона встревожена возможной передачей технологий одному из его важнейших конкурентов на мировой арене: в этом случае при столкновении с деятельностью китайских компаний или военных американцам придется иметь дело с собственными изобретениями.

Немецкое издание указывает, что недовольство Вашингтона может обернуться серьезными последствиями для Израиля, вплоть до потери защиты американского вето в ООН.

По мнению автора статьи, американское давление уже сказывается на поведении Израиля. Так, недавно премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал Китай вызывающим беспокойство фактором на Ближнем Востоке. Кроме того, к конкурсу на строительство нового международного аэропорта Израиля допустили только страны НАТО. Также Иерусалим пообещал основать вместе с США ведомство, которое будет жестче контролировать инвестиции и трансфер гражданских технологий.

Вместе с тем, отказываться ни от одного из важнейших партнеров Израиль не намерен, заключает Die Welt.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин превращается во все более активного игрока на ближневосточном направлении, конкурируя за влияние на регион и с Россией, и с США.