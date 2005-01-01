Беспорядки вспыхнули на карнавале в Венесуэле

На карнавале в венесуэльской столице Каракасе десятки молодых людей стали забрасывать камнями представителей Национальной гвардии Боливарианской Республики.

Перед этим неизвестные в карнавальных масках кинули в толпу на улице Лос-Просерес к югу от центра Каракаса несколько шашек со слезоточивым газом, а затем смешались с толпой, передает ТАСС.

Из-за произошедшего люди в панике стали покидать место событий. Полиция начала задержания активных участников беспорядков.

По данным полиции, в результате беспорядков пострадали четверо стражей порядка, один из них тяжело ранен. Порядка 10 человек задержаны.

В понедельник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя «президентом» страны, появился перед сторонниками на митинге в Каракасе. Ранее в этот же день он вернулся в Каракас.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил властям Венесуэлы на случай задержания Гуайдо, которого США признали легитимным президентом страны.