Катапультировавшийся пилот польского МиГ-29 попал на видео

В сеть попала запись с пилотом разбившегося на востоке Польши МиГ-29.

Видео опубликовала в Facebook местная жительница, ставшая очевидцем аварии.

На одной из записей виден дым от разбившегося истребителя, на второй – катапультировавшийся пилот, опускающийся на парашюте.

МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу 4 марта в Мазовецком воеводстве в районе города Венгров.