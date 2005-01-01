На востоке Польши разбился МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Мазовецком воеводстве, заявил официальный представитель генерального командования ВС Польши Марек Павляк.

«В районе Венгрова в Мазовецком воеводстве произошло крушение военного самолета Миг-29. Пилот сумел катапультироваться», – сообщил Павляк, передает РИА «Новости».

В июле 2018 года в Варминско-Мазурском воеводстве разбился МиГ-29. Тогда пилоту также удалось катапультироваться, однако он погиб.