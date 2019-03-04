В США погибло рекордное количество пешеходов за 30 лет

В прошлом году на дорогах США погибли 6227 пешеходов, что составило 16% от общего количества смертей в автокатастрофах, сообщили в американской ассоциации по безопасности дорожного движения.

По данным ассоциации, число погибших пешеходов достигло почти 30-летнего максимума, передает «Интефакс».

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 1990 году, когда в результате ДТП погибли 6482 пешехода.

Основными причинами трагедий называются рост популярности внедорожников – число пешеходов, погибших в результате наезда таких автомобилей за четыре года возросло на 50% – и безответственное использование гаджетов как самими пешеходами, так и водителями. Отмечается, что почти половина трагедий пришлась на штаты Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия и Техас.

В России в 2018 году смертность пешеходов на дорогах сократилась на 8,5%.