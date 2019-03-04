Сразу десять дел по фактам самостроя возбудили в Москве

Прокуратура и мэрия столицы возбудили десять уголовных дел по фактам самостроя в Москве.

«По поступившей из правительства Москвы информации о фактах незаконного и нецелевого использования земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, столичными прокурорами проверено более десяти объектов, находящихся в различных округа города. По результатам выявлены грубые нарушения закона о градостроительной политике и землепользовании, установлены факты возведения самовольных построек», – сообщает прокуратура Москвы.

Например, в Пресненском районе возбуждено уголовное дело по факту самовольной постройки хостела. А на севере Москвы коммерческая организация незаконно возвела капитальное одноэтажное здание – торговый павильон.

В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы должностные лица столичной коммерческой организации, злоупотребив доверием департамента городского имущества Москвы, возвели капитальное нежилое двухэтажное здание. Данный участок находится в собственности Москвы, а организации был сдан в аренду для строительства и эксплуатации некапитального торгового павильона. Это здание сдавалось в аренду по заниженной стоимости, в итоге причинило ущерб владельцу имущества – Москве – на сумму свыше 6 млн рублей.

«Общая площадь незаконной застройки по возбужденным уголовным делам превышает 4 тыс. кв. метров, ущерб, причиненный Москве, исчисляется миллионами рублей», – отметили в ведомстве.

В отношении некоторых компаний прокуроры использовали административные меры. Прокуратура Юго-Западного округа обнаружила факт эксплуатации коммерческой организацией объекта капитального строительства, на котором незаконно надстроили дополнительные этажи.

В прокуратуре напомнили: «За нарушение земельного и градостроительного законодательства, самовольный захват, нецелевое использование земель и незаконное самовольное строительство законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная и административная ответственность».

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин заявил о сносе всех самовольных построек в Москве.