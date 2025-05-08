Мероприятия проекта «Знание. Герои» прошли ко Дню Победы во всех регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

Патриотическая акция проходит во всех регионах России, пишет сайт общества «Знание». Более 3,5 тыс. лекций уже проведено, их посетили свыше 120 тыс. молодых людей. В числе участников – жители Индии, Польши, Армении, Алжира, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии и Узбекистана.

Ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, а также главы регионов и федеральные чиновники выступили перед молодежью, рассказывая о подвигах и малоизвестных фактах военных лет. Георгий Будный, заместитель гендиректора Общества «Знание», подчеркнул: «Наши просветительские мероприятия проводятся именно с этой целью – передать молодежи все знания и воспоминания о самой кровопролитной войне, рассказать об уроках прошлого, чтобы сегодняшние школьники и студенты завтра могли строить мирное будущее».

В рамках акции прошли лекции, кинопоказы, викторины и экскурсии – от крупных городов до небольших населенных пунктов. В Екатеринбурге состоялся Марафон Победы, в НАО рассказали о вкладе коренных народов, а в ХМАО показали мультфильм о фронтовых письмах. В Севастополе и Владикавказе прошли тематические экскурсии на транспорте, посвященные историческим событиям и памятным местам.

Мотопробег «Дороги Победы – Пламя памяти 2025» охватил Северную Осетию, Севастополь, Брянскую область, Карачаево-Черкесию. В Самарской области прошел квест, посвященный событиям 1941-1945 годов. Акция продолжится новыми мероприятиями, в том числе премьерой анимационного комикса и показом документального фильма.