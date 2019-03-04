Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного

Российское военное ведомство планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» для выведения своих спутников с космодрома Восточный, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Контракт Центра Хруничева с Министерством обороны России включает пуски ракет-носителей «Ангара-А5» как с космодрома Плесецк, так и с космодрома Восточный», – сообщил источник РИА «Новости».

Генеральный директор частной компании «КосмоКурс», который ранее разрабатывал ракету «Ангара» в Центре Хруничева, Павел Пушкин, комментируя информацию, предоставленную источником, сказал, что с Восточного «Ангара» может вывести на геопереходную или геостационарную орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка. «Может быть, военным потребовалось чуть больше вывести», – предположил он.

Ранее сообщалось, что работы по строительству стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме Восточный начнутся весной.

В марте космический центр им. Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.