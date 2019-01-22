Названы сроки строительства стартового стола для «Ангары»

Работы по строительству стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме Восточный начнутся весной, сообщили в производственно-строительном объединении (ПСО) «Казань».

«Весной», – цитирует РИА «Новости» ответ пресс-службы ПСО на вопрос о сроках начала строительства стартового стола для «Ангары».

Сейчас, по данным компании, идет расчистка площадей от леса.



В декабре Арбитражный суд Татарстана принял заявление ФНС о признании банкротом ПСО «Казань» – подрядчика строительства стартового стола под «Ангару».

В марте космический центр им. Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.