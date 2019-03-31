Под Петербургом спасли истощенных тюленят

Местные жители нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области двух истощенных детенышей серого тюленя, их передали в Фонд друзей балтийской нерпы.

«Оба – совершенно измученные и выбившиеся из сил серые тюленята – дистрофики. Один - еще белек, подобранный около порта Бронка, а второй, нашедшийся около поселка Лебяжье, уже почти перелинял и даже успел наесться какой то неизвестной гадости», – сообщается в группе Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не уплыл, второго привезли на машине. Оба животных находятся в карантине.