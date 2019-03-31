Тимошенко проголосовала на выборах президента Украины

Один из фаворитов президентской гонки на Украину, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на избирательный участок и проголосовала на выборах.

«Я пришла проголосовать за Украину. Украина сегодня перевела стрелки часов на весеннее время. Верю, что также мы делаем шаг вперед к цветущей Украине. Верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение к миру, к счастью», – передает слова Тимошенко РИА «Новости».

Она отметила, что у украинцев есть шанс «все изменить».

«Последние пять лет Украина находится в бедности и коррупции. Но точку на этом сегодня поставит каждый украинец. Я верю, что весна победит», – заявила Тимошенко.

Она пришла вместе с мужем Александром Тимошенко и соратниками. Ее супруг заметил, что в субботу состоялись выборы в Словакии, и там победила женщина – адвокат Зузана Чапутова.

Избирательные участки открылись на Украине в 8.00 по московскому времени. Зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента страны, фаворитами гонки считаются шоумен Владимир Зеленский, Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.