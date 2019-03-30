Бабушка погибшей в ДТП на Можайском шоссе женщины умерла от разрыва сердца

Бабушка погибшей в аварии вместе с дочерью женщины на Можайском шоссе в Москве умерла от разрыва сердца, пишут СМИ.

Женщина, узнав о гибели внучки и правнучки, вышла из дома, дошла до соседнего двора и там умерла, сообщает «Московский комсомолец».

«Сегодня в нашем дворе был весь Смоленск, весь Смоленск скорбел. Три гроба стояли рядышком», – рассказала соседка семейства. Похороны состоялись 29 марта.

На минувшей неделе на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. В результате аварии погибли женщина и ребенок, находившиеся в «Ниве», а водитель иномарки Муслим Джамбеков скрылся с места происшествия.

Когда в СМИ появилась информация, что за рулем Mercedes находился чеченец, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал водителя незамедлительно сдаться полиции и «не позорить свой род».

Джамбеков явился в правоохранительные органы на следующий день. Он признал, что авария произошла по его вине. Джамбеков также принес соболезнования родным и близким погибших и извинился перед жителями России. Позднее подозреваемого доставили из Грозного в Москву.

В субботу суд арестовал Джамбекова.