На Украине предложили писать слово «Россия» с маленькой буквы

На официальном сайте президента Украины появилась петиция, в которой предлагается писать слово «Россия» с маленькой буквы.

Петиция за авторством некоего Романа Максимчука появилась на сайте 26 марта, на данный момент под ней подписались всего 15 человек.

«Предлагаю писать слово «Россия» с маленькой буквы. Внедрить нововведения в СМИ, книгопечатание, документооборот и тому подобное», – говорится в тексте.

По мнению автора, такое изменение правописания – это санкция против «страны-агрессора».

Ранее экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси или же взять россиян в рабство.