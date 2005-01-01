Беглов пообещал решить проблему с парковками для инвалидов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Клиническую ревматологическую больницу №25 и Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также пообещал решить проблему с парковками для инвалидов и ввести в действие социальную карту.

В Клинической ревматологической больнице №25 на Большой Подьяческой улице он встретился с пациентами и врачами. Там ему показали устаревший аппарат УЗИ, которым пользуются врачи. Врио губернатора поручил властям до сентября провести конкурс на закупку нового медицинского оборудования. Также в течение года по поручению Беглова будет разработан проект нового корпуса больницы, а еще благоустроен внутренний двор, сообщают «Невские новости».

В ходе осмотра клинической ревматологической больницы № 25 Беглов дал поручение выделить средства на приобретение медицинского оборудования и проектирование нового корпуса, сообщается на сайте администрации города.

Он побеседовал с сотрудниками больницы, после чего поручил комитету по здравоохранению до 1 сентября 2019 года приобрести для этого учреждения новый УЗИ-аппарат экспертного класса, чтобы на ранней стадии диагностировать системные ревматические заболевания с поражением сердца и сосудов, проводить более эффективное лечение.

В беседе с главой города медики отметили, что сегодня возможностей больницы – как помещений, так и врачей – не хватает, чтобы эффективно работать со всеми пациентами, нуждающимися в профильном лечении. Александр Беглов поручил увеличить штат ревматологов в районных поликлиниках и ускорить внедрение электронного документооборота в работе медиков. Он также дал указание начать проектирование нового корпуса больницы, который позволит увеличить ее амбулаторную мощность и расширить дневной стационар.

«Если в этом году мы сделаем проект, то уже в следующем сможем приступить к строительству», – сказал Александр Беглов, подчеркнув, что финансирование проектирования и строительства будет обеспечено.

«У нас в приоритете – сохранение здоровья граждан, а не бездумная экономия бюджета», – сказал глава города.

Позже он посетил Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки. Там у временного главы города прошла встреча с представителями общественных организаций ветеранов и инвалидов.

2019 год в Петербурге объявлен Годом заботы о здоровье. Александр Беглов считает, что важнее всего вовремя диагностировать заболевания, а также обеспечивать достаточную их профилактику. Для этих целей врио губернатора поручил расширить возможности диспансеризации для работающих горожан. Особое внимание уделяется профилактике ревматологических заболеваний.

Беглов обсудил с представителями общественных организаций вопросы социальной поддержки. По его словам, соцподдержка должна быть адресной и учитывающей потребности каждого отдельного человека.

По словам Беглова, интересы жителей должны быть для властей на первом месте.

С представителями общественных организаций в Центре социального обслуживания в Адмиралтейском районе он обсудил насущные проблемы благоустройства, аренды городских помещений для НКО, парковок и бесплатного такси для инвалидов по зрению. Он предложил рассмотреть вопрос о бесплатном пользовании такси инвалидами по зрению.

В рамках визита Беглов пообщался с представителями общества инвалидов, блокадниками и другими общественными организациями, которые попросили его обустроить сквер Пикуля, где периодически проходят концерты.

Людей с ограниченными возможностями беспокоят вопросы аренды городских помещений. По их словам, документы на бесплатное пользование объектами «забраковали», объяснив «нарушениями НКО закона о конкуренции». Потом все-таки ситуация была разрешена, однако неприятный осадок остался.

Представители общественных организаций также отметили, что им интересна конкретика при определении сроков на предоставление помещений, чтобы понимать осмысленность косметического ремонта и вопрос парковки для инвалидов. Председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков подчеркнул, что разберется в ситуации.

Кроме этого Беглов обсудил с новым начальником ГУВД по Петербургу Романом Плугиным вопрос о бесплатном пользовании такси инвалидами по зрению.

Беглов в свою очередь рассказал о социальной карте, благодаря которой льготники станут получать выплаты без траты времени на сборы необходимых документов, сообщает SpbDnevnik.

«Правительство должно создать необходимые условия, чтоб человек получал на эту социальную карту все льготы, которые ему полагаются – и федеральные, и региональные», – сказал Беглов.

Он отметил, что правительство города рассмотрело вопрос о создании специальной службы, в ее обязанности будет входить контроль за выплатами. Кроме того, в городе появятся социальные участковые, которые будут следить за тем, чтобы все льготы были выплачены, и будут созданы личные кабинеты, в которых горожане смогут посмотреть информацию о всех текущих выплатах.

«Мы не должны гонять их по разным инстанциям – это самый важный момент», – добавил Беглов.

Социальная карта начнет действовать уже в этом году.

Также врио губернатора заявил, что в Петербурге необходимо создать единую электронную карту для детей, чтобы юные пациенты не сидели в очередях к врачу.

«Надо чтобы и в школе, и детском садике была единая электронная система, чтобы если ребенок приболел, сразу записать его к специалисту», – подчеркнул Александр Беглов.

Кроме того, врио градоначальника отметил, что, к сожалению, количество случаев онкологических заболеваний у детей неуклонно растет. Чтобы не допустить развития рака, необходимо проводить профилактику, уверен Александр Беглов.

«Я поручил комитету по здравоохранению разработать тесты, благодаря которым можно увидеть, что у ребенка что-то не так. Если воспитатель или медсестра в поликлинике, где наблюдается ребенок, будут знать о каких-то проявлениях, они должны сразу об этом сообщить родителям или записать ребенка к нужному врачу. Тогда можно будет спасать детей на ранних стадиях», – прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора.