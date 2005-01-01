Беглов пообещал решить проблему с парковками для инвалидов

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3 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

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          Беглов пообещал решить проблему с парковками для инвалидов

             3 марта 2019, 16:52
          Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Клиническую ревматологическую больницу №25 и Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также пообещал решить проблему с парковками для инвалидов и ввести в действие социальную карту.

          В Клинической ревматологической больнице №25 на Большой Подьяческой улице он встретился с пациентами и врачами. Там ему показали устаревший аппарат УЗИ, которым пользуются врачи. Врио губернатора поручил властям до сентября провести конкурс на закупку нового медицинского оборудования. Также в течение года по поручению Беглова будет разработан проект нового корпуса больницы, а еще благоустроен внутренний двор, сообщают «Невские новости».

          В ходе осмотра клинической ревматологической больницы № 25 Беглов дал поручение выделить средства на приобретение медицинского оборудования и проектирование нового корпуса, сообщается на сайте администрации города.

          Он побеседовал с сотрудниками больницы, после чего поручил комитету по здравоохранению до 1 сентября 2019 года приобрести для этого учреждения новый УЗИ-аппарат экспертного класса, чтобы на ранней стадии диагностировать системные ревматические заболевания с поражением сердца и сосудов, проводить более эффективное лечение.

          В беседе с главой города медики отметили, что сегодня возможностей больницы – как помещений, так и врачей – не хватает, чтобы эффективно работать со всеми пациентами, нуждающимися в профильном лечении. Александр Беглов поручил увеличить штат ревматологов в районных поликлиниках и ускорить внедрение электронного документооборота в работе медиков. Он также дал указание начать проектирование нового корпуса больницы, который позволит увеличить ее амбулаторную мощность и расширить дневной стационар.

          «Если в этом году мы сделаем проект, то уже в следующем сможем приступить к строительству», – сказал Александр Беглов, подчеркнув, что финансирование проектирования и строительства будет обеспечено.

          «У нас в приоритете – сохранение здоровья граждан, а не бездумная экономия бюджета», – сказал глава города.

          Позже он посетил Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки. Там у временного главы города прошла встреча с представителями общественных организаций ветеранов и инвалидов.

          2019 год в Петербурге объявлен Годом заботы о здоровье. Александр Беглов считает, что важнее всего вовремя диагностировать заболевания, а также обеспечивать достаточную их профилактику. Для этих целей врио губернатора поручил расширить возможности диспансеризации для работающих горожан. Особое внимание уделяется профилактике ревматологических заболеваний.

          Беглов обсудил с представителями общественных организаций вопросы социальной поддержки. По его словам, соцподдержка должна быть адресной и учитывающей потребности каждого отдельного человека.

          По словам Беглова, интересы жителей должны быть для властей на первом месте.

          С представителями общественных организаций в Центре социального обслуживания в Адмиралтейском районе он обсудил насущные проблемы благоустройства, аренды городских помещений для НКО, парковок и бесплатного такси для инвалидов по зрению. Он предложил рассмотреть вопрос о бесплатном пользовании такси инвалидами по зрению.

          В рамках визита Беглов пообщался с представителями общества инвалидов, блокадниками и другими общественными организациями, которые попросили его обустроить сквер Пикуля, где периодически проходят концерты.

          Людей с ограниченными возможностями беспокоят вопросы аренды городских помещений. По их словам, документы на бесплатное пользование объектами «забраковали», объяснив «нарушениями НКО закона о конкуренции». Потом все-таки ситуация была разрешена, однако неприятный осадок остался.

          Представители общественных организаций также отметили, что им интересна конкретика при определении сроков на предоставление помещений, чтобы понимать осмысленность косметического ремонта и вопрос парковки для инвалидов. Председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков подчеркнул, что разберется в ситуации.

          Кроме этого Беглов обсудил с новым начальником ГУВД по Петербургу Романом Плугиным вопрос о бесплатном пользовании такси инвалидами по зрению.

          Беглов в свою очередь рассказал о социальной карте, благодаря которой льготники станут получать выплаты без траты времени на сборы необходимых документов, сообщает SpbDnevnik.

          «Правительство должно создать необходимые условия, чтоб человек получал на эту социальную карту все льготы, которые ему полагаются – и федеральные, и региональные», – сказал Беглов.

          Он отметил, что правительство города рассмотрело вопрос о создании специальной службы, в ее обязанности будет входить контроль за выплатами. Кроме того, в городе появятся социальные участковые, которые будут следить за тем, чтобы все льготы были выплачены, и будут созданы личные кабинеты, в которых горожане смогут посмотреть информацию о всех текущих выплатах.

          «Мы не должны гонять их по разным инстанциям – это самый важный момент», – добавил Беглов.

          Социальная карта начнет действовать уже в этом году.

          Также врио губернатора заявил, что в Петербурге необходимо создать единую электронную карту для детей, чтобы юные пациенты не сидели в очередях к врачу.

          «Надо чтобы и в школе, и детском садике была единая электронная система, чтобы если ребенок приболел, сразу записать его к специалисту», – подчеркнул Александр Беглов.

          Кроме того, врио градоначальника отметил, что, к сожалению, количество случаев онкологических заболеваний у детей неуклонно растет. Чтобы не допустить развития рака, необходимо проводить профилактику, уверен Александр Беглов.

          «Я поручил комитету по здравоохранению разработать тесты, благодаря которым можно увидеть, что у ребенка что-то не так. Если воспитатель или медсестра в поликлинике, где наблюдается ребенок, будут знать о каких-то проявлениях, они должны сразу об этом сообщить родителям или записать ребенка к нужному врачу. Тогда можно будет спасать детей на ранних стадиях», – прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора.


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