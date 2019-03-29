Украинская разведка предрекла паломничество «православных боевиков» из России

Служба внешней разведки Украины опубликовала отчет, в котором говорится, что российские спецслужбы направят переодетых в православных паломников агентов к киевским святыням.

«Россия будет использовать религиозный фактор для дестабилизации ситуации на Украине, в частности, с помощью проведения во время празднования Вербной недели (с 21 по 28 апреля) провокаций, связанных с непризнанием Россией итогов президентских выборов в нашей стране», – говорится в сообщении на сайте СВР.

Для этого российская сторона организует паломничество православных русских к киевским святыням, «под видом паломников планируется отправить на Украину как сотрудников спецслужб, так и подготовленных для проведения акций уличной неповиновения боевиков «православного толка».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.