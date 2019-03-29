Попавшаяся на вымогательстве молодая следователь заочно арестована

Бежавшая на Украину бывший старший следователь по расследованию особо важных дел управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве Мария Слезкина заочно арестована, такое решение принял Пресненский суд Москвы.

В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Слезкиной меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Срок ареста будет исчисляться после ее задержания или экстрадиции на территорию России.

Напомним, 23-летняя Слезкина, которая находится в международном розыске, обвиняется в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Она подозревается в вымогательстве 2 млн евро у арестованного по обвинению в похищении человека мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, содержавшегося в СИЗО «Бутырка». По информации СМИ, следователь обещала отпустить бизнесмена под домашний арест, а в случае отказа угрожала длительными сроками самому Тузову и его сыну.

После этой истории Слезкина уволилась из правоохранительных органов и стала адвокатом.

Адвокат Нелли Теренько сообщила РИА «Новости», что Слезкина выехала в Киев за три месяца до возбуждения дела. Защитник заявила, что о ее местонахождении сообщили следователю, однако никто не вызывал обвиняемую на допрос. Следователь возразил адвокату: по его словам, повестки отправлялись в надлежащем порядке.

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