Лавров открыл переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы

Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу пошутил над собравшимися журналистами.

«Вы чего-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали, или что?» – спросил Лавров у журналистов.

Видео опубликовано на странице МИД России во «ВКонтакте».

Лавров в пятницу проводит встречу с Чавушоглу в рамках визита в Анталью. Министры поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями, передает РИА «Новости».

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции также планируют принять участие в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования.