Скандальная владимирская чиновница отличилась высказыванием о слабительном для бедных

Врио замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, советовавшая врачам мыть полы в больнице, снова оказалась в центре скандала; на этот раз чиновница отметилась заявлением о слабительном для малоимущих.

Марина Чекунова из команды губернатора Владимира Сипягина отчиталась перед депутатами заксобрания Владимирской области о ситуации в медицине. В частности, она рассказала о строительстве новых медицинских пунктов на селе, высказалась об уровне дефицита медиков, который региональные власти оценивают как некритичный. Также речь шла о программе привлечения молодых специалистов и других успешных проектах, в развитие которых еще предстоит вложить сотни миллионов рублей.

Чекунова, которую в регионе прозвали «Золотой рыбкой», уже попадала в курьезные истории. В начале года на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя». Позже она организовала в медучреждении генеральную уборку и сама приняла участие в субботнике.

Не обошлось без скандальных заявлений и в этот раз. Главный специалист в области медицины заявила, что банальное средство от запоров, которое уже 20 лет как не производят, считает лекарством для льготников. «Условно говоря, пурген стоит в федеральных ценах 10 рублей. В региональных ценах пурген, закупленный откуда-то, стоит 12 рублей», – приводит ее слова РЕН ТВ.

Заявление высокопоставленной чиновницы поддержал верный соратник Владимира Сипягина Иван Лютков, который ранее признавался, что мало что смыслит в работе депутата.

Глава региона Владимир Сипягин ранее говорил, что Чекунова является профессионалом высочайшего уровня.

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