Владимирская чиновница покрасила двери больницы, врачам которой советовала мыть полы

Взгляд
19 января, суббота  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
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Дешевый бензин из России для Украины дороже любой войны

Украина не готова отказаться от российского бензина ни при каких условияхФото: РИА Новости
Украина подтвердила огромную зависимость от российских нефтепродуктов. Топливо поставляется не только напрямую из России, но и через соседнюю Белоруссию, которая зарабатывает на обработке сырой нефти. В последнее время Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию, однако на Украине дефицита по-прежнему не испытывают: поставки только увеличиваются. За счет чего это происходит?  Подробности...
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Навальный разбудил ИГИЛ

Причины взрыва 31 декабря будут выяснены и объявленыФото: Илья Московец/ТАСС
ИГИЛ взяла на себя ответственность за предновогодний взрыв дома в Магнитогорске. Следственные органы считают приоритетной версию о взрыве газа. К каким окончательным выводам придет следствие, пока, естественно, не ясно. Однако радикальная оппозиция уже обвиняет государство в сознательном сокрытии теракта, в очередной раз доказывая, что в своем стремлении демонизировать власть не гнушается никакими методами. Подробности...
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Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

Не все жители России считают нужным платить за коммунальные услугиФото: Светлана Холявчук/«Интерпресс»/ТАСС
В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской Республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей? Подробности...
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Россия и Китай превратили американскую ПРО в большой изъян

Американские противоракеты технически не способны остановить массированный удар гиперзвукового оружияФото: U.S. Department of Defense,
Missile Defense Agency/Reuters
Принятая в США стратегия развития противоракетной обороны имеет серьезный изъян: она не спасет страну от массированного удара России и Китая. По утверждению Forbes, американцы смогут отразить атаку лишь со стороны Северной Кореи. Проблемы возникли из-за недостатка в финансировании на протяжении последних 30 лет. Насколько обоснованы подобные опасения и за счет чего России удалось свести на нет многолетние усилия американцев? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Эдгар По – американский отец жанров

Дометий Завольский, историк-архивист
Вряд ли ещё какой писатель, сразу же после смерти громко объявленный исписавшимся, так долго остаётся одним из самых читаемых (и почитаемых) и столь убедительно продолжает порождать всё новые тексты. Подробности...

Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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«Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Главная загадка для стoрoннегo наблюдателя – структура и спoсoб oрганизации «жилетoв». Дo сих пoр никтo не мoжет сфoрмулирoвать, где нахoдятся центры кooрдинации манифестантoв, какoвo ядрo движения, ктo егo лидеры. Подробности...
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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

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        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

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        • Да, в самый раз

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          Владимирская чиновница покрасила двери больницы, врачам которой советовала мыть полы

          19 января 2019, 17:38

          Текст: Ольга Никитина

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          Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова приняла участие в субботнике в городе Струнино и покрасила двери одного из медкабинетов больницы, врачам которой она советовала «помыть полы» и «повесить занавески».

          «Я здесь не как чиновник, а как волонтер», – приводит ее слова Ura.ru.

          «В данной ситуации как чиновник я помогаю тем, что решаю проблему здравоохранения в Александровской районной больнице – ремонт, оснащение оборудованием, обучение и переобучение персонала, оснащение компьютерной техникой», – добавила она.

          Кроме Чекуновой, в субботнике поучаствовали несколько местных чиновников, в том числе директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев, а также студенты областных медицинских колледжей.

          Чекунова сообщила, что принятые в субботу меры являются временными. Она сказала, что местные власти в настоящее время решают вопрос переезда гинекологического отделения ждут результаты экспертизы, по которым будет понятно, можно ли отремонтировать здание.

          Российский телеканал вел трансляцию субботника с участием Чекуновой.

          Напомним, чиновница на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя». Позже она организовала в медучреждении генеральную уборку. В заксобрании Владимирской области назвали ее заявление «некорректным, но справедливым».


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