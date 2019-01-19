Владимирская чиновница покрасила двери больницы, врачам которой советовала мыть полы

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова приняла участие в субботнике в городе Струнино и покрасила двери одного из медкабинетов больницы, врачам которой она советовала «помыть полы» и «повесить занавески».

«Я здесь не как чиновник, а как волонтер», – приводит ее слова Ura.ru.

«В данной ситуации как чиновник я помогаю тем, что решаю проблему здравоохранения в Александровской районной больнице – ремонт, оснащение оборудованием, обучение и переобучение персонала, оснащение компьютерной техникой», – добавила она.

Кроме Чекуновой, в субботнике поучаствовали несколько местных чиновников, в том числе директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев, а также студенты областных медицинских колледжей.

Чекунова сообщила, что принятые в субботу меры являются временными. Она сказала, что местные власти в настоящее время решают вопрос переезда гинекологического отделения ждут результаты экспертизы, по которым будет понятно, можно ли отремонтировать здание.

Российский телеканал вел трансляцию субботника с участием Чекуновой.

Напомним, чиновница на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя». Позже она организовала в медучреждении генеральную уборку. В заксобрании Владимирской области назвали ее заявление «некорректным, но справедливым».