Росатом откроет в Москве центр 3D-печати в 2019 году

Росатом планирует открыть первый Центр аддитивных технологий в Москве в 2019 году и начать производство первый серийных 3D-принтеров, сообщила в четверг пресс-служба топливной компании «ТВЭЛ» (входит в Росатом).

«Ключевым событием 2019 года должно стать не только производство первых серийных машин (сертифицированных как результат отечественного производства) и разработка собственного программного обеспечения Росатома для 3D-печати, но и открытие в Москве первого Центра аддитивных технологий госкорпорации Росатом, оборудованного пятью 3D-принтерами различных моделей», – говорится в сообщении пресс-службы.

В составе «ТВЭЛ» действует компания-интегратор «Русат», которая развивает аддитивные технологии в рамках всей атомной отрасли России. По словам гендиректора «Русат» Алексея Дуба, центры аддитивных технологий будут выполнять заказы по 3D-печати, а также демонстрировать возможности технологий Росатома потенциальным заказчикам изделий и оборудования, пишет ТАСС.

По данным пресс-службы, благодаря деятельности компании «Русат» в Росатоме удалось разработать конструкторскую документацию на типовой ряд 3D-принтеров RusMelt, серийное производство которых организовано и начнется в ближайшее время на площадке НПО «Центротех» (входит в «ТВЭЛ») в городе Новоуральске Свердловской области.

«Вместе с динамичным ростом рынка ожидается, что к 2025 году мировой рынок аддитивного производства достигнет 45 млрд долларов, а к 2035 году – превысит 350 млрд долларов, опережающими темпами усиливается конкуренция. Только за последнее время цена 3D-принтеров снизилась на 30%, а стоимость производимых на них изделий – до 90%. В будущем цены на 3D-принтеры и порошки для аддитивной печати могут снизиться еще на 30%», – отмечается в сообщении.

В «ТВЭЛ» уточнили, что портфель потенциальных заказов, наработанный «Русат» в первый год после основания компании, гендиректор оценил более чем в 2 млрд рублей.

«Стратегия развития бизнеса предполагает к 2025 году увеличить портфель твердых заказов до 25,9 млрд рублей, в том числе 18,4 млрд рублей – по зарубежным проектам, к 2030 году – до 61,6 млрд рублей, 46,8 млрд рублей – экспортные заказы», – добавили пресс-службе.

Аддитивное производство, или 3D-печать, – это группа технологических методов производства изделий, которая основывается на поэтапном, послойном наращивании материала на основу в виде плоской платформы или осевой заготовки.