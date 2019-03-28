Япония испытала технологию беспилотного управления для строительства базы на Луне

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА) испытало технологию беспилотного управления, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны, сообщили в пресс-службе ДЖАКСА.

Уточняется, что в ходе экспериментов были задействованы экскаватор и трактор с установленными датчиками и автономной системой управления. Данные, собранные таким образом, позволяют оборудованию самостоятельно определять свое местоположение, а также выполнять часть работ без вмешательства человека, передает ТАСС.

Кроме того, датчики компенсируют прогнозируемые перебои в приеме сигналов из командного центра, которые будут поступать с задержкой в несколько секунд из-за большого расстояния между планетой и спутником.

В пресс-службе ДЖАКСА сообщили, что в ходе испытаний были отработаны разные варианты, в том числе была проверена возможность автоматизированного передвижения и система дистанционного управления.

«Испытания подтвердили, что технологии бесплотного управления подходят для строительства лунной базы», – говорится в сообщении.

12 марта ДЖАКСА и японский автоконцерн Toyota объявили о начале совместной разработки пилотируемого лунохода с полной системой жизнеобеспечения. Разработчики заявляли, что астронавты смогут находиться внутри транспортного средства и управлять им без использования скафандров.

В начале прошлого года Google закрыл конкурс Lunar X, так и не выявив победителя: ни один из участников за 11 лет не смог придумать способ доставки лунохода на Луну.

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