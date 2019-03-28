Гендиректор Google заверил Трампа в преданности военным США, а не Китая

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал о своей встрече с гендиректором Google Inc. Сундаром Пичаи.

«Только встретился с Сундаром Пичаи, президентом Google, у которого, очевидно, все довольно неплохо», – сообщил президент США в Twitter.

По словам Трампа, Пичаи «решительно заявил» главе американской администрации, что «полностью предан военным США, а не китайским военным», передает РИА «Новости».