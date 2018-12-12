США собрались объявить о новых санкциях против России

Вашингтон надеется, что на следующей неделе вместе с союзниками по НАТО объявит о новых антироссийских мерах из-за ситуации на Украине, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

В Вашингтоне 3–4 апреля пройдет министерская встреча НАТО, передает РИА «Новости».

Помпео заявил, что «нужно сделать больше» и «дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе». Госсекретарь не уверен, что США делают достаточно по ситуации вокруг Крыма. США намерены действовать так, чтобы Украина получила контроль над Крымом, сказал он.

Говоря о предстоящих выборах на Украине, Помпео заявил, что «невероятно важны антикоррупционные усилия, эти реформы будут центральными для восстановления демократии, которой заслуживает украинский народ», передает ТАСС.

Помпео, не приведя никаких доказательств, заявил, что Россия вмешивается в выборы в США минимум с 2004 года.

На днях во время телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров отчитал Помпео за внешнюю политику США.