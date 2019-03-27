Отстающим регионам России назначат кураторов-министров

Министр экономического развития России Максим Орешкин после совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева рассказал, как будут курировать регионы, находящиеся в наиболее сложной экономической ситуации.

«Это касается только тех регионов, которые находятся в самом непростом экономическом положении. Не думаю, что на первом этапе их будет больше десяти. У нас будет задача выработать критерии, как мы выбираем эти регионы, и будем делать предложение, кто бы из федеральных министров и вице-премьеров мог бы такое кураторство получить», – заявил Орешкин, передает «Интерфакс».

Министр также добавил, что он уже назначен таким «куратором» по Тыве. «Главная задача сейчас, буквально ближайших недель – это завершить все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги Кызыл – Курагино для того, чтобы все документы были финализированы», – сказал он.

Максим Орешкин отметил, что это совещание у премьер-министра как раз было посвящено развитию Республики Тыва, которая по уровню денежных доходов по итогам 2017 года занимала последнее место в стране.

Министр подтвердил, что на совещании было принято решение – назначить отстающим регионам ответственных кураторов на уровне не ниже федерального министра. Они должны будут контролировать проекты развития и на федеральном уровне помогать регионам выходить из непростой экономической ситуации.

В феврале были названы регионы России с самым низким качеством жизни.