Зеленский «потроллил» Порошенко и Тимошенко с помощью сосисок

Команда комика и лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского пошутила по поводу слов лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о том, что голосовать на выборах украинцы должны не «по приколу».

«Чтобы не быть «ПО Приколу», решили быть серьезными, как все», – такой подписью Зеленский снабдил фотографию в своем аккаунте Instagram, на которой он вместе со своими друзьями из «95 квартала» ест рядом с заправкой сосиски.

При этом артист сознательно выделил крупными буквами «ПОП».

РИА «Новости» пишут, что эта выделенная часть очень схожа с инициалами ближайшего преследователя Зеленского в президентской гонке и действующего президента Украины Петра Порошенко, если их произносить по-украински.

Отмечается, что фото было сделано на той заправке, на которой еще один кандидат в украинские президенты и третий номер в президентском рейтинге Юлия Тимошенко съела свой «любимый хот-дог».

Ранее Вакарчук, отказавшийся от участия в президентской гонке, призвал украинцев голосовать ответственно и не «по приколу».

Напомним, за несколько дней до выборов Зеленский по-прежнему остается лидером среди кандидатов в президенты, опережая своего ближайшего преследователя Порошенко почти на 10 процентных пунктов. Третье место сохраняется за Тимошенко.