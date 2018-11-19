Союз политэмигрантов Украины призвал Россию не признавать результат украинских выборов

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...
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Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...
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      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Союз политэмигрантов Украины призвал Россию не признавать результат украинских выборов

               27 марта 2019, 20:55
            Фото: ВЗГЛЯД
            Текст: Алексей Нечаев

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            «С помощью выборов украинские власти стремятся в очередной раз легитимизировать курс на вражду с Россией. Пять лет, прошедшие после Майдана, подтверждают катастрофичность этого пути», – говорится в официальном заявлении Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ), посвященном предстоящим президентским выборам. Текст заявления поступил в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

            Среди причин, по которым СППУ считает выборы нелегитимными, указано, что украинскими властями «сфальсифицирован реестр избирателей, в котором появились данные миллионов несуществующих людей, а также проигнорирован факт резкой убыли населения из-за миграции».

            Кроме того, «лишены права голоса миллионы жителей Донбасса: как те, которые проживают на неподконтрольных официальному Киеву территориях, так и те, кого называют «перемещенными лицами». Не смогут проголосовать и «миллионы граждан Украины, которые проживают и работают в России, поскольку украинская власть отказалась открывать избирательные участки на территории РФ».

            В публикации указано, что «на территории Украины фиксируют факты массовой покупки голосов, и небывалое использование административного ресурса для сохранения власти нынешними коррупционерами и русофобами», а силовики вместе с группами радикальных националистов «преследуют и запугивают любые общественные силы, выступающие за мир на Донбассе, и за смену геополитического курса».

            В СППУ обеспокоены тем, что на данный момент «запрещены и полностью исключены из избирательного процесса фактически все партии левого и социалистического направления».  

            «Все эти причины приводят к тому, что с помощью выборов украинские власти стремятся в очередной раз легитимизировать курс на вражду с Россией. Пять лет, прошедшие после Майдана, подтверждают катастрофичность этого пути. Разрушенная экономика, война против собственного народа на Донбассе и бегство населения из Украины являются доказательством преступности этого курса», – констатируют украинские политэмигранты.

            «Мы призываем все общественные и политические силы России и всех стран мира признать выборы на Украине нелегитимными и сфальсифицированными», – сказано в заявлении СППУ.

            Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным последних опросов, в рейтинге лидирует Владимир Зеленский, второе и третье места делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. 

            Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что почему украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать.



             
             
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