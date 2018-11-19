Союз политэмигрантов Украины призвал Россию не признавать результат украинских выборов

«С помощью выборов украинские власти стремятся в очередной раз легитимизировать курс на вражду с Россией. Пять лет, прошедшие после Майдана, подтверждают катастрофичность этого пути», – говорится в официальном заявлении Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ), посвященном предстоящим президентским выборам. Текст заявления поступил в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

Среди причин, по которым СППУ считает выборы нелегитимными, указано, что украинскими властями «сфальсифицирован реестр избирателей, в котором появились данные миллионов несуществующих людей, а также проигнорирован факт резкой убыли населения из-за миграции».

Кроме того, «лишены права голоса миллионы жителей Донбасса: как те, которые проживают на неподконтрольных официальному Киеву территориях, так и те, кого называют «перемещенными лицами». Не смогут проголосовать и «миллионы граждан Украины, которые проживают и работают в России, поскольку украинская власть отказалась открывать избирательные участки на территории РФ».

В публикации указано, что «на территории Украины фиксируют факты массовой покупки голосов, и небывалое использование административного ресурса для сохранения власти нынешними коррупционерами и русофобами», а силовики вместе с группами радикальных националистов «преследуют и запугивают любые общественные силы, выступающие за мир на Донбассе, и за смену геополитического курса».

В СППУ обеспокоены тем, что на данный момент «запрещены и полностью исключены из избирательного процесса фактически все партии левого и социалистического направления».

«Все эти причины приводят к тому, что с помощью выборов украинские власти стремятся в очередной раз легитимизировать курс на вражду с Россией. Пять лет, прошедшие после Майдана, подтверждают катастрофичность этого пути. Разрушенная экономика, война против собственного народа на Донбассе и бегство населения из Украины являются доказательством преступности этого курса», – констатируют украинские политэмигранты.

«Мы призываем все общественные и политические силы России и всех стран мира признать выборы на Украине нелегитимными и сфальсифицированными», – сказано в заявлении СППУ.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным последних опросов, в рейтинге лидирует Владимир Зеленский, второе и третье места делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что почему украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать.