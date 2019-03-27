Президент Сербии назвал агрессию НАТО против Югославии преступлением

Агрессия Североатлантического альянса против Югославии 1999 года являлась ошибкой и была преступлением, отбросившим регион назад, заявил в эфире телеканала Happy TV президент Сербии Александар Вучич.

По словам Вучича, он не может согласиться с мнением, будто бы агрессия «была необходимой и являлась выбором между двух зол». «Это была агрессия, которая была полностью ошибочной. Это было преступление, которое отбросило регион назад», – подчеркнул президент Сербии, передает ТАСС.

Он также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что бомбардировки «были необходимыми и легитимными» и «не были направлены против народа».

«Тогда зачем вы уничтожили столько мостов, стреляли по поезду, который не перевозил ни оружия, ни снарядов? Мы по вопросу мостов и другой инфраструктуры до сих пор не оправились от этого, и я не могу принять это как аргумент», – заявил Вучич.

Ранее сербский медик также заявила, что бомбардировки НАТО были геноцидом, так как альянс сознательно бомбил объекты, отмеченные как опасные для окружающей среды. Она подчеркнула, что заболеваемость детей Сербии раком спустя 20 лет после трагических событий в два с половиной раза выше среднеевропейских показателей.

24 марта 2019 года исполнилось 20 лет с начала военной операции НАТО против Югославии. Бомбардировки начались без санкции СБ ООН. Главной причиной операции «Союзная сила» руководство НАТО назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косово». По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них имели целью нанесение бомбовых ударов.

На прошлой неделе постоянном представительстве России при Североатлантическом альянсе заявили, что западные страны не усвоили урок трагедии в Югославии, которая развернулась ровно 20 лет назад, когда эта страна подверглась бомбардировкам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.