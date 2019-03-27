Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 11 копеек – до 64,51 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 72,65 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».