Попавшая под санкции США компания «Гудзон» решила продать судно

Компания «Гудзон», попавшая под действие санкций США, пытается продать судно «Партизан», в данный момент находящееся в Южной Корее, чтобы рассчитаться с моряками и вернуть их в Россию.

«Руководство компании, уже отчаявшись устроить судно даже на каких-то коротких перевозках, мало-мальски приносящих прибыль, решилось срочно продавать судно прямо в порту Поханг или в ближайших портах Китая и других стран Юго-Восточной Азии, чтобы с выручки от его продажи полностью рассчитаться с экипажем, заплатить накопившиеся портовые сборы, покрыть долги компаний, снабжавших судно провизией и водой в течение столь долгой незапланированной стоянки, и благополучно депортировать моряков на родину», – сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании «Гудзон» Валерий Улискин.

Он отметил, что продать судно даже по минимальной цене трудно, так как большинство потенциальных покупателей, узнав о наличии теплохода в санкционном списке, начинают резко сбрасывать цену или совсем отказываются от сделки, опасаясь вторичных санкций США.

Также стало известно, что Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку информации о задержках заработной платы экипажу судна «Партизан». Улискин подтвердил, что задержки есть, но они не критичны и решаемы.

«Естественно, растет недовольство моряков в связи с ухудшением бытовых условий и снижением материального состояния их самих и их семей. Все эти обстоятельства сказываются и на моральном состоянии людей... Руководство компании продолжает направлять свои обращения в Госдепартамент США на предмет рассмотрения вопроса об исключении ее и ее судов из так называемого черного списка OFAC – SDN List», – добавил Улискин.

Напомним, в конце февраля на «Партизане», следовавшем с грузом металлолома в Южную Корею, произошел взрыв. В итоге судно прибыло в порт Поханг для экспертизы. Однако позже выяснилось, что в порту судну отказывают в заправке, ссылаясь на риск вторичных санкций. После содействия МИДа и консульства России в середине марта судно заправили.