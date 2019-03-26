В Раде предложили решить экономические проблемы Украины при помощи России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич предложил «открыть российский рынок», чтобы решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан Украины.

«Нам просто нужно засунуть ключ в двери и открыть российский рынок – пусть бюджет предприятий снова зарабатывает», – заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Он пояснил, что с полученной прибыли предприятия заплатят налоги в бюджет Украины, передает РИА «Новости».

«Таким образом, мы сможем решить проблему с зарплатами, рабочими местами и покупательной способностью наших граждан», – подчеркнул депутат.

На прошлой неделе председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук высказал возмущение по поводу того, что миллионам граждан Украины приходится платить за газ по космическим тарифам, а кандидат в президенты Украины Юрий Бойко назвал Нафтогаз бедой Украины.