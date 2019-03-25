Билан вышел за наградой заслуженному артисту на костылях

Известный певец Дима Билан вышел за званием «Заслуженного артиста России» на костылях.

Церемония награждения прошла в атриуме Большого театра 25 марта в День работника культуры, передает РИА «Новости».

Сообщается, что артист получил награду из рук министра культуры России Владимира Мединского.

«Потрясающий день, солнце, невероятно. Я, казалось бы, не спортсмен, хотя сегодня с такими гаджетами. Мне, конечно, невероятно приятно находиться в этом зале, быть оцененным так высоко... Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу», – отметил Билан.

В феврале певец получил двойной перелом ноги, поскользнувшись на льду. После перелома артист дал концерт в Санкт-Петербурге.

Ранее Билан Билан рассказал, для чего необходимо ввести систему оценки качества творчества современных исполнителей.