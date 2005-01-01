Украина предложила европейцам свои подземелья

Накануне возможного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Украина заявила, что может сдать в аренду европейским заказчикам 40% объемов своих подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз».

Общий объем ПХГ Украины составляет 31 млрд кубометров, из них страна готова сдавать примерно 12 млрд кубометров. Остальное планируется сохранить и использовать для своих нужд, передает «Интерфакс».

В сообщении говорится, что Украина сможет гарантировать отсутствие угроз для энергобезопасности Евросоюза и бесперебойную поставку газа потребителям в осенний и зимний период 2019 – 2020 года благодаря свободным мощностям своей газотранспортной системы (ГТС).

В пример «Укртрансгаз» привел Венгрию, где две трети из ежегодно потребляемых 10 млрд кубометров газа поставляются из России через территорию Украины. 20% газа венгры добывают самостоятельно, а остальное импортируют из Австрии. Отмечается, что примерно 60% поставляемого на австрийский хаб в Баумгартене газа тоже транспортируется через ГТС Украины.

«Исходя из этого, украинские ПХГ могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей», – сказали в «Укртрансгазе».

По их словам, максимальная суточная возможность экспорта в Венгрию равна 68 млн кубометров, это в 4,5 раза выше суточной продуктивности газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию.

«Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии. Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран центральной и восточной Европы», – говорится в сообщении.

Ранее Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.

С начала 2020 года закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» считают, что Газпром прекратит транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Минэнерго оценило возможность транзита газа через Украину после 2019 года.