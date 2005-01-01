Эксперт указал, кто помешает Трампу наладить отношения с Россией

«У Дональда Трампа теперь есть неплохие шансы переизбраться в 2020 году», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя провал «дела о русском следе в выборах». При этом, отметил эксперт, «голубями мира» неожиданно могут оказаться противники Трампа – демократы.

«Это был сильный удар по либеральной прессе, и что бы она сейчас не говорила и как бы она сейчас не оправдывала своё поведение – это позор. Это крики, истерика, разговоры проигравших о том, что даже «если формально Трамп не виноват – он виноват по существу», и так далее. Это безусловно победа Трампа и успех, который он попытается развернуть для своей избирательной кампании. Теперь любое обвинение со стороны либеральной прессы будет воспринимать как «fake news», – подчеркивает политолог-американист Борис Межуев.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, Трамп призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. При этом представители Демпартии в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

Злоба демократов такова, что они могут использовать палату представителей – не для импичмента, но для того, чтобы вставлять палки в колёса Трампу во всех его начинаниях.

«Может быть, это и неплохо, ведь не все начинания можно одобрить», – рассуждает Межуев. «Это касается и внешнеполитического курса, который вызывает много вопросов: это и ДРСМД, и Венесуэла, и Ближний Восток», – напомнил эксперт.

Шансы Трампа переизбраться в 2020 году весьма хороши, полагает Межуев. При этом эксперт не ожидает, что нужно надеяться на какие-то изменения в плане взаимоотношений с Россией.

«Ясно, что лично Трамп психологически готов к изменению отношений с Москвой и испытывает уважение к Путину. Но он ничего не может сделать сам: где только Трамп пытается чуть-чуть сдвинуть ситуацию – там появляется советник по нацбезопасности Джон Болтон, который этому препятствует. Возможно, Трамп и сменит Болтона, но тогда он лишится поддержки части истеблишмента, который для него важен», – полагает Межуев. Ведь именно связка с «ястребом» Болтоном помогла Трампу заручиться полной поддержкой республиканцев, и сохранять лояльность спонсоров правящей партии.

Потому если он из идеалистических воззрений «Ради мира во всём мире» попытается разорвать этот альянс с Болтоном и теми, кто за ним стоит – и выбрать умеренного человека, который нацелен на разрядку отношений с Россией – это было бы наивно, считает Межуев.

«С другой стороны, уже даже демократы начинают становиться всё более умеренными. Мы видим, что даже абсолютно не расположенные к России политики типа сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен или Берни Сандерса занимают всё более умеренные, антивоенные позиции», – отметил эксперт. С другой стороны, мы видим, что самые «ястребиные» фигуры среди демократов, типа Хиллари Клинтон, отодвигаются на второй план.

И в этом есть какая-то определенная доля оптимизма, – заметил Межуев. «Это напоминает аналогичную ситуацию начала 1970-х годов, когда нельзя было продолжать войну во Вьетнаме в связи с наличием серьезной оппозиции слева, в лице левевших тогда демократов. Если демократы станут «полюсом сдержанности» – это позитивно», – считает эксперт-американист.

«С другой стороны, у Трампа есть шанс продемонстрировать верность тем идеям, которые он декларировал во время предвыборной кампании», – добавил Межуев.