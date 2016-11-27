Ветеран СВР назвал причину проигрыша Спасского Фишеру

Ветеран Службы внешней разведки Георгий Санников рассказал, почему советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру.

Санников сказал РИА «Новости», что Спасский проиграл матч на первенство мира по шахматам в том числе потому, что на него оказывалось психологическое давление со стороны американской команды. По его словам, все началось еще до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе.

«При этом он использовал выражения, скажем так, далекие от спорта. (…) Некому было помочь Борису обеспечить психологическое равновесие», – отметил Санников. Он сказал, что Спасский «не воспринимал» четырех из семи своих гроссмейстеров-советников.

Ветеран СВР сказал, что американцы старались вывести советского шахматиста из равновесия, не чураясь никаких способов. Сам Бобби Фишер «постоянно что-то выдумывал, выкидывал разные номера», например, мог внезапно перенести время начала партии или потребовать убрать зрителей с первых рядов, вспоминает Санников.

Кроме того, у Спасского не было семейной поддержки. Ветеран СВР рассказал, что в какой-то момент в Рейкьявик из Москвы к советскому гроссмейстеру прилетела жена, «но проигранных партий было не вернуть».

«Я потом так и написал в отчете: Спасский проиграл матч в Москве, а не в Рейкьявике», – заключил он.

Шахматный поединок Спасского с Фишером состоялся летом 1972 года в столице Исландии. Это событие вызвало небывалый ажиотаж и воспринималось как противостояние советского и западного миров. В западной прессе поединок называли «матчем столетия».

Георгия Санникова по линии КГБ откомандировали в Рейкьявик, чтобы поддержать Спасского и определить, как американцы могут оказывать давление на советского шахматиста.

Состязание сопровождали многочисленные скандалы, но оно завершилось победой Фишера.

Матчу посвящен художественный фильм Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой», вышедший в прокат в сентябре 2015 года. Роли Фишера и Спасского исполнили Тоби Магуайр и Лев Шрайбер. К тому времени Фишера уже не было в живых, Спасский же негативно оценил картину, указав, что она безнадежно далека от исторической достоверности.

Добавим также, в конце 2016 года в Нью-Йорке состоялся шахматный поединок российского гроссмейстера Сергея Карякина и норвежца Магнуса Карлсена, который спровоцировал новый всплеск интереса к этому виду спорта в России и мире. Поклонники шахмат в США сравнили битву гроссмейстеров Карякина и Карлсена с легендарным противостоянием Бобби Фишера и Бориса Спасского в эпоху холодной войны.