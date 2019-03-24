Радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС в Белграде

Члены Сербской радикальной партии сожгли флаги Евросоюза и НАТО на акции в память о бомбардировках Югославии, прошедшей в Белграде.

Несколько активистов во главе с лидером партии Воиславом Шешелем собрались в центре Белграда, чтобы напомнить о 20-летии бомбардировок. Шешель поджег флаги, пояснив, что так он выражает свое отношение к ЕС и НАТО, передает РИА «Новости».

«Мы никогда этого не забудем и никогда не простим. Сербскому народу никогда не придет в голову вступать в эту организацию, и чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы», – сказал он.

По его словам, Сербии нечего искать и в Евросоюзе, так как там находятся враги, которые веками пытались разрушить эту страну. Он считает, что Белград должен двигаться в сторону России и ОДКБ.

Участники акции потом прошли демонстрацией по центру города в сторону резиденции президента страны Александра Вучича.

Ранее в воскресенье в штаб-квартире НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции Совбеза ООН были «необходимыми и легитимными». В Кремле заявили, что такую позицию можно расценивать как акт агрессии.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос о том, следует ли считать актом агрессии заявление Североатлантического альянса.