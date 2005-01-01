В Европе признали бесполезность бомбардировок Югославии

Не дождавшись одобрения Совбеза ООН и новых мирных переговоров, ровно 20 лет назад НАТО начало бомбардировки Югославии; между сторонами было подписано соглашение и достигнут «шаткий компромисс, дальше которого дело так и не сдвинулось», пишет французское издание L’Humanité.

Автор статьи французский историк и журналист Жан-Арно Деран отмечает, что самая масштабная в истории НАТО военная операция представлялась гуманитарной, однако, как оказалось впоследствии, конфликт не решил ни одной проблемы в регионе. Содержание статьи приводит ИноТВ.

Деран напоминает, что на тот момент столкновения между правительственными силами и албанскими повстанцами, пытавшимися добиться независимости Косово, шли на протяжении года. В ходе мирных переговоров Югославия не соглашалась на одно из условий – ввод контингента НАТО на ее территорию. И альянс вмешался, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Против авиаударов не выступали ни немецкие зеленые, ни французские коммунисты, традиционно не слишком жалующие НАТО.

Аналитик отмечает, что с тех пор было выдвинуто немало версий, чтобы объяснить вовлеченность американцев в конфликт: от желания найти оправдание для существования альянса до стремления ослабить Евросоюз и укрепить собственное господство. По сути, Вашингтон решил поставить международные организации, а также Россию «перед свершившимся фактом», констатирует автор статьи.

Этот, по сути, так и не разрешенный до конца конфликт до сих пор остается внушительным рычагом в геополитических играх после холодной войны, так как Россия по-прежнему характеризует бомбардировки Югославии как незаконные, отметил аналитик.

Война продлилась 78 дней – альянс не ожидал, что встретит столь решительное сопротивление югославских сил. Война закончилась подписанием Кумановского военно-технического соглашения 9 июня 1999-го. «Спустя 20 лет дальше этого шаткого компромисса дело никуда не сдвинулось», – заключил автор статьи.

Ранее в воскресенье в штаб-квартире НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции Совбеза ООН были «необходимыми и легитимными». В Кремле заявили, что такую позицию можно расценивать как акт агрессии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.