В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО по Югославии

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос о том, следует ли считать актом агрессии заявление Североатлантического альянса, прозвучавшее в воскресенье, 24 марта, по поводу бомбардировок Югославии в 1999 году.

«Безусловно», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос радиостанции «Говорит Москва».

В штаб-квартире НАТО в воскресенье заявили, что бомбардировки Югославии без санкции Совбеза ООН были «необходимыми и легитимными». В альянсе сказали, что пошли на такой шаг с целью «остановить гуманитарную катастрофу».

Между тем в постоянном представительстве России при Североатлантическом альянсе заявили, что западные страны не усвоили урок трагедии в Югославии, которая развернулась ровно 20 лет назад, когда эта страна подверглась бомбардировкам НАТО.

Сербский медик в свою очередь заявила, что бомбардировки НАТО были геноцидом, так как альянс сознательно бомбил объекты, отмеченные как опасные для окружающей среды. Она подчеркнула, что заболеваемость детей Сербии раком спустя 20 лет после трагических событий в два с половиной раза выше среднеевропейских показателей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.