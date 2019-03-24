Пекин предложил иностранцам развивать в Китае науку и образование

Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на полях 20-го Китайского форума развития в Пекине пригласил иностранных инвесторов к осуществлении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также инновационной деятельности, вложению средств в телекоммуникации, образование и здравоохранение.

По словам вице-премьера Госсовета КНР, власти Китая уже предприняли ряд мер по открытию экономики для иностранных инвестиций, передает ТАСС.

«Мы значительно расширили доступ к сфере услуг, а также сектору обрабатывающей промышленности», – сообщил Хань Чжэн.

Он также пообещал «ускорение процесса открытости в таких отраслях, как телекоммуникации, образование и здравоохранение».

«Китай приветствует участие иностранных инвесторов в осуществлении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также инновационной деятельности», – подчеркнул вице-премьер Госсовета КНР.

Напомним, Соединенные Штаты угрожают Китаю введением масштабных импортных пошлин в случае отказа идти на серьезные экономические уступки в пльзу США. Пекин решил ответить на политику Вашингтона развитием торговли с другими странами, в том числе с Россией, а также привлечением иностранных инвестиций.